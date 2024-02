In Bingen sind erneut drei Schulen aufgrund von anonymen Drohmails geräumt worden. Nach ersten Ermittlungen konnte der Schulbetrieb aber bereits kurze Zeit später wieder aufgenommen werden.

Bingen (dpa/lrs) - Wegen erneuter anonymer Drohungen sind am Donnerstagmorgen drei Schulen in Bingen vorübergehend geräumt worden. Betroffen waren laut Polizei rund 2500 Schülerinnen und Schüler an der Rochusschule, der Hildegardisschule und der Berufsbildenden Schule in Bingen.

An allen drei Schulen seien gleichlautende Mails mit drohendem Inhalt eingegangen. Deshalb hätten sich die Schulleitungen in Absprache mit der Polizei zur vorsorglichen und sofortigen Räumung entschlossen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei und einer Einschätzung der Drohmails durch Spezialisten des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz wurde der Schulbetrieb den Angaben zufolge aber fortgesetzt. Die Ermittlungen dauern an.



Bereits vergangene Woche hatten mehreren Schulen in Bingen und Neuwied Bombendrohungen per Mail bekommen. Sprengsätze waren jedoch nicht gefunden worden.

Erstmeldung der Polizei

Folgemeldung der Polizei