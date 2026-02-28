Auch heute rollen die Busse vielerorts im Saarland nicht. Es ist Tag zwei des Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr im Saarland wird heute fortgesetzt. Am zweiten Tag in Folge blieben vielerorts die Busse in den Depots, wie Janosch Fegert sagte, Gewerkschaftssekretär der Fachgruppe Busse und Bahnen bei der Gewerkschaft Verdi.

Rund 1.000 Beschäftigte von Verkehrsbetrieben in Saarbrücken, Neunkirchen, Völklingen, Saarlouis und Merzig sind aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Der Warnstreik hatte am Freitagfrüh begonnen und soll erst mit Ende der letzten Schicht heute vorbei sein. Fahrgäste und Pendler müssen deshalb mit starken Einschränkungen rechnen.

Verhandlungen gehen am Montag weiter

Am Montag wollen die Gewerkschaft Verdi und der Kommunale Arbeitgeberverband Saar weiterverhandeln. Die Gewerkschaft erwarte, dass dabei ein Angebot der Arbeitgeberseite vorgelegt werde, sagte Fegert. «Wir warten seit zwei Runden darauf, der Frust bei den Kollegen und Kolleginnen ist sehr hoch.»

Der Arbeitgeberverband hatte die Forderungen der Gewerkschaft bislang als «völlig unrealistisch» zurückgewiesen.