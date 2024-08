Bei der Obduktion einer Leiche zeigen sich Hinweise auf Gewalteinwirkung. Zur Festnahme eines Kollegen des Toten kann es aber wohl vorerst nicht kommen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Nach dem Auffinden einer Leiche im Bereich eines Areals des US-Militärs ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft in der Pfalz wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Bei dem Toten handele es sich um einen 63 Jahre alten Mann, der als Angestellter einer externen Firma in einem Gebäude arbeitete, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Montag mit. Der Tote sei am 3. August von seinem Vorgesetzten an der Arbeitsstelle gefunden worden. Bei der Obduktion hätten sich Hinweise auf eine Gewalteinwirkung ergeben. Tatverdächtig sei ein 28 Jahre alter Kollege, der sich ins Ausland abgesetzt habe. Mögliche Motive waren zunächst nicht bekannt.