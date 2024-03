Ende Februar hat es in einer Kirche in Carlsberg gebrannt. Sachverständige konnten nun einen technischen Defekt ausschließen und gehen von Brandstiftung aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Carlsberg (dpa/lrs) - Nach einem Brand in einer katholischen Kirche in Carlsberg (Landkreis Bad Dürkheim) gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Ein technischer Defekt sei als Brandursache durch einen Sachverständigen ausgeschlossen worden, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei Neustadt am Montag gemeinsam mit.

Den Angaben nach ereignete sich der Brand bereits Ende Februar in einer Kirche der katholischen Kirchenstiftung «Hl. Kreuz» und entstand in einem Beichtstuhl im Bereich der Gebetsecke. Von dort habe sich das Feuer ausgebreitet und einen Beichtstuhl, einen Lagerraum und eine sakrale Statue beschädigt, bevor es gelöscht worden sei. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizei etwa 50.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Neustadt ermitteln und suchen noch Zeugen.

