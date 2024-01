Windesheim (dpa/lrs) - Nach dem Brand mit einer Toten in Windesheim (Landkreis Bad Kreuznach) gehen die Ermittler davon aus, dass der Brand von einer elektrischen Heizung ausgegangen ist. Bei der im Wohnhaus gefundenen Toten handelte es sich laut des Obduktionsergebnisses um die 57 Jahre alte Bewohnerin, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Weshalb das elektrische Heizgerät am vergangenen Donnerstag in Flammen aufgegangen sei, werde weiterhin ermittelt. Ein zweiter Mensch war mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem er das Haus selbstständig verlassen hatte.

Mitteilung Polizei