Die Mainzer Bundesliga-Fußballer nutzen die Länderspielpause für einen guten Zweck. Es geht um den Enkel eines ehemaligen Spielers.

Manz (dpa/lrs) - Der 1. FSV Mainz 05 bestreitet in der Länderspielpause am 9. Oktober ein Benefizspiel zugunsten von Liam Brummer. Der Siebenjährige ist nach Angaben des Fußball-Bundesligisten an einem Gehirntumor erkrankt. Liam ist der Enkel des ehemaligen Mainzer Spielers Axel Brummer.

Gegner des FSV im Benefizspiel ist eine Rheinhessen-Auswahl, angepfiffen wird um 18.00 Uhr auf dem Sportplatz der FSG

Partenheim/Jugenheim.