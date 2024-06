Angesichts hoher Energiekosten in Deutschland geht das Schreckgespenst der Deindustrialisierung um. Gerade in Rheinland-Pfalz sitzen viele Firmen, die viel Energie benötigen. Sie äußern sich nun.

Mainz (dpa/lrs) - Ob Chemiekonzern oder Eisengießerei - in Zeiten hoher Energiekosten haben Unternehmen aus energieintensiven Branchen zu kämpfen, auch in Rheinland-Pfalz. An diesem Donnerstag (11.00 Uhr) wollen einige von ihnen gemeinsam mit Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) eine «Rheinland-pfälzische Erklärung der energieintensiven Unternehmen» vorstellen. Stellvertretend für rund 50 Unternehmen, Kammern oder Verbände werden unter anderem Vertreter von BASF, des Chemieunternehmens Röhm sowie der Eisengießerei Römheld & Moelle aus Mainz mit dabei sein.