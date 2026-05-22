Im Januar flieht ein Mann aus dem Pfalzklinikum. Bei der Fahndung ergibt sich ein Hinweis auf den Aufenthaltsort. Ein Haftbefehl bringt ihn zurück - aus dem Ausland.

Ein aus dem Maßregelvollzug des Pfalzklinikums Klingenmünster entwichener Verurteilter ist nach einigen Monaten auf der Flucht in Großbritannien festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Mainz mitteilte, wurde der Mann am 7. Mai in Liverpool gefasst.

Der Verurteilte war demnach in der Nacht auf den 16. Januar aus dem Maßregelvollzug entkommen. Die deutschen Behörden unternahmen nach eigenen Angaben seither intensive Fahndungsmaßnahmen.

Ende April gab es Kontakt

Ende April sei erstmals wieder Kontakt zwischen dem Flüchtigen und den deutschen Fahndern entstanden, hieß es. Daraus hätten sich Hinweise ergeben, dass sich der Mann in Liverpool aufhalten könnte.

Nach Prüfung und Bestätigung der Erkenntnisse beantragte die Staatsanwaltschaft Mainz am 4. Mai einen internationalen Haftbefehl. Dieser wurde vom Amtsgericht Mainz erlassen und war Voraussetzung für eine Auslieferung aus Großbritannien. Nach einer gerichtlichen Anhörung in London bewilligten die britischen Behörden die Auslieferung nach Deutschland.

LKA-Beamte brachten ihn zurück

Am 20. Mai wurde der Verurteilte von Beamten des Landeskriminalamtes (LKA) Rheinland-Pfalz nach Deutschland zurückgebracht. Er befinde sich wieder im Pfalzklinikum Klingenmünster zum weiteren Vollzug der Unterbringung, teilte die Staatsanwaltschaft Mainz mit.