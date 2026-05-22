Klingenmünster Entwichener Maßregelvollzug-Patient in Liverpool gefasst

Amtsgericht Mainz
Das Amtsgericht Mainz hatte den für eine Auslieferung aus Großbritannien erforderlichen Haftbefehl erlassen. (Archivbild)

Im Januar flieht ein Mann aus dem Pfalzklinikum. Bei der Fahndung ergibt sich ein Hinweis auf den Aufenthaltsort. Ein Haftbefehl bringt ihn zurück - aus dem Ausland.

Ein aus dem Maßregelvollzug des Pfalzklinikums Klingenmünster entwichener Verurteilter ist nach einigen Monaten auf der Flucht in Großbritannien festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Mainz mitteilte, wurde der Mann am 7. Mai in Liverpool gefasst.

Der Verurteilte war demnach in der Nacht auf den 16. Januar aus dem Maßregelvollzug entkommen. Die deutschen Behörden unternahmen nach eigenen Angaben seither intensive Fahndungsmaßnahmen.

Ende April gab es Kontakt

Ende April sei erstmals wieder Kontakt zwischen dem Flüchtigen und den deutschen Fahndern entstanden, hieß es. Daraus hätten sich Hinweise ergeben, dass sich der Mann in Liverpool aufhalten könnte.

Nach Prüfung und Bestätigung der Erkenntnisse beantragte die Staatsanwaltschaft Mainz am 4. Mai einen internationalen Haftbefehl. Dieser wurde vom Amtsgericht Mainz erlassen und war Voraussetzung für eine Auslieferung aus Großbritannien. Nach einer gerichtlichen Anhörung in London bewilligten die britischen Behörden die Auslieferung nach Deutschland.

LKA-Beamte brachten ihn zurück

Am 20. Mai wurde der Verurteilte von Beamten des Landeskriminalamtes (LKA) Rheinland-Pfalz nach Deutschland zurückgebracht. Er befinde sich wieder im Pfalzklinikum Klingenmünster zum weiteren Vollzug der Unterbringung, teilte die Staatsanwaltschaft Mainz mit.

Mehr zum Thema
Großbritannien Klingenmünster Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x