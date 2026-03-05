Nach einer Bombendrohung wird der Mainzer Hauptbahnhof geräumt. Rasch kann die Polizei Entwarnung geben, der Zugverkehr läuft wieder – dennoch kann es noch zu Verspätungen kommen.

Mainz (dpa) - Nach einem Großeinsatz am Mainzer Hauptbahnhof wegen einer Bombendrohung hat die Polizei Entwarnung gegeben. Die Drohung sei am Nachmittag beim Polizeipräsidium Mainz eingegangen und habe zu erheblichen Beeinträchtigungen im Reise- und Berufsverkehr geführt, teilten die Beamten mit. Menschen wurden nicht verletzt.

Wegen der unklaren Gefährdungslage hatte die Polizei in Abstimmung mit der Bundespolizei das Bahnhofsgebäude geräumt und umliegende Straßen abgesperrt. Auch Spezialkräfte sowie Spürhunde wurden alarmiert.

Ermittlungen ergaben den Angaben zufolge, dass es sich nicht um eine ernsthafte Drohung handelte und keine reale Gefahr für Reisende oder Anwohner bestand. Die Absperrungen seien daraufhin wieder aufgehoben und das Bahnhofsgebäude sowie der Zugverkehr wieder freigegeben worden. Zunächst könne es aber noch zu Verzögerungen im Betriebsablauf kommen. Die Deutsche Bahn informierte auf ihrer Homepage über Folgeverspätungen und Teilausfälle bei mehreren S-Bahn-Linien sowie Regionalexpress-Zügen im Rhein-Main-Gebiet aufgrund des Polizeieinsatzes.