Eine Entenfamilie will in Rheinhessen eine Autobahn überqueren. Das hat Folgen.

Gensingen (dpa/lrs) - Eine Entenfamilie, die die Autobahn 61 in der Nähe von Gensingen (Landkreis Mainz-Bingen) überquerte, ist laut Polizei vermutlich die Ursache für einen Verkehrsunfall. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, bremste eine 52-jährige Fahrerin am Sonntag ihren Wagen ab, um einen Zusammenstoß mit den Tieren zu vermeiden. Dies erkannte ein nachfolgender Autofahrer demnach zu spät und fuhr auf das Auto vor ihm auf. Der 32-Jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Bei dem Unfall wurde eins der Küken überfahren. Der an beiden Autos entstandene Sachschaden wird auf eine Höhe von insgesamt 4000 Euro geschätzt.

PM