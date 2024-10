Nach den Erfolgen bei Hertha BSC und gegen Kaiserslautern schien die SV Elversberg auf gutem Weg in höhere Tabellenregionen. Doch in Münster kommt das Team trotz großer Dominanz nur zu einem 1:1.

Münster (dpa) - Die SV Elversberg hat einen weiteren Sprung in höhere Tabellenregionen der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Nach zuletzt zwei Erfolgen mussten sich die Saarländer bei Preußen Münster trotz am Ende drückender Überlegenheit mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Vor 11.507 Zuschauern im Preußen-Stadion drohte zwischenzeitlich die dritte Saisonniederlage, die Kapitän Robin Fellhauer (84. Minute) mit seinem sehenswerten Ausgleichstreffer jedoch noch abwendete. Der Aufsteiger aus Münster blieb trotz der Führung durch Joshua Mees (20.) auch in seinem fünften Liga-Heimspiel sieglos und verpasste damit den avisierten Sprung aus der Abstiegszone.

Obwohl die Gäste den besseren Start erwischten und der Führung näher schienen, gerieten sie in Rückstand. Mit einem klugen Steilpass bediente Charalambos Makridis Preußen-Angreifer Mees, der gleich den ersten gefährlichen Angriff seines Teams erfolgreich abschloss und den Ball per Flachschuss ins Tor beförderte.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Elversberg spielbestimmend, brachte die gegnerische Abwehr aber lange Zeit zu selten ins Wanken. In der Schlussphase erhöhten die Saarländer jedoch den Druck. So scheiterte der eingewechselte Manuel Feil (71.) aus kurzer Distanz an Preußen-Keeper Johannes Schenk. Der späte Sturmlauf machte sich am Ende doch noch bezahlt. Der erste Zweitliga-Treffer von Fellhauer bescherte immerhin einen Punkt.