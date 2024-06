Mit Torwart Nicolas Kristof schaffte Elversberg den Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Die erfolgreiche Zusammenarbeit soll noch bis mindestens 2027 weitergehen.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) - Torhüter Nicolas Kristof bleibt dem Fußball-Zweitligisten SV Elversberg langfristig erhalten. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, hat der Keeper seinen in einem Jahr auslaufenden Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Kristof war zur Saison 2021/2022 nach Elversberg gekommen, damals spielte der Verein noch in der Regionalliga Südwest.

Der 24-Jährige entwickelte sich schnell zum Stammtorwart und schaffte mit dem Club den Durchmarsch in die 2. Bundesliga. In der gerade abgelaufenen Zweitliga-Saison stand er in 33 von 34 Partien im Tor.

«Nicolas hat sich stetig gesteigert und gezeigt, dass er ein verlässlicher Rückhalt in der 2. Bundesliga ist. Darüber hinaus ist er mit seinen fußballerischen Fähigkeiten ein wichtiger Faktor in unserem Offensivspiel», sagte SVE-Sportvorstand Ole Book.

