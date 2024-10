Der Abwehrspieler, der nach einer schweren Verletzung momentan an seinem Comeback arbeitet, bleibt den Saarländern über diese Saison hinaus erhalten.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) - Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem derzeit verletzten Abwehrspieler Florian Le Joncour vorzeitig um zwei Jahre bis zum Sommer 2027 verlängert. Der 29 Jahre alte Franzose kam im Winter vom belgischen Verein RWD Molenbeek zu den Saarländern, für die er seither 19 Pflichtspiele bestritt.

«Florian hat sich im vergangenen Winter schnell integriert. Er strahlt Souveränität und Ruhe aus und ist zu einem wichtigen Rückhalt geworden», begründete SVE-Sportvorstand Ole Book die Vertragsverlängerung mit dem Innenverteidiger. «Dass wir die Zusammenarbeit mit Florian über diese Saison hinaus fortführen, ist der folgerichtige Schritt.»

Schwere Verletzung bremst Le Joncour derzeit aus

Le Joncour hatte sich Ende August beim 4:0-Sieg gegen Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 eine schwere Ellenbogenverletzung zugezogen und steht dem Tabellen-Achten noch einige Zeit nicht zur Verfügung. Derzeit befindet er sich in der Reha und arbeitet an seinem Comeback.

Arbeitet nach einer schweren Ellenbogenverletzung an seinem Comeback: Florian Le Joncour. Foto: Silas Schueller/dpa

«Ich habe mich in Elversberg vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt und schätze die Mannschaft, den Verein und das gesamte Umfeld mit unseren Fans sehr. Auch in der jetzigen Phase erfahre ich viel Unterstützung. Ich freue mich schon auf die Rückkehr zum Team und auf die nächsten Jahre mit der SV Elversberg», sagte Le Joncour.