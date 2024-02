Aufsteiger Elversberg fordert den Hamburger SV mächtig. Nach dem Erfolg im Hinspiel gibt es gegen den Zweitliga-Aufstiegskandidaten dieses Mal aber nichts zu holen.

Hamburg (dpa/lrs) - Die SV Elversberg ist beim Debüt von HSV-Trainer Steffen Baumgart trotz starker Gegenwehr leer ausgegangen. Der Aufsteiger unterlag am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga beim Hamburger SV mit 0:1 (0:0). Ransford Königsdörffer (53. Minute) erzielte vor 54 190 Zuschauern im Volksparkstadion den einzigen Treffer.

Als Tabellen-Zehnter haben die Saarländer aber weiter zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den der Südwest-Rivale 1. FC Kaiserslautern einnimmt. Aufstiegskandidat HSV ist nach 23 Spieltagen mit 41 Zählern Dritter hinter Stadtrivale FC St. Pauli (48) und Holstein Kiel (42). Nach dem Aus von Tim Walter hatte Baumgart seinen neuen Job beim HSV am Dienstag angetreten.

Das Hinspiel gegen den Aufstiegskandidaten hatte Elversberg noch mit 2:1 gewonnen. Die Hamburger starteten zunächst mutig. Der neu in die Startelf gerückte Königsdörffer (5.) scheiterte aus aussichtsreicher Position an Torwart Nicolas Kristof. Im Lauf der ersten Halbzeit kamen die Gäste aber immer häufiger in den HSV-Strafraum und verpassten kurz vor dem Ende der ersten Hälfte zweimal den Führungstreffer.

Der Gastgeber wirkte verunsichert. Erst der Treffer nach dem Seitenwechsel beflügelte die Hamburger, die ihre zahlreichen Umschaltaktionen aber nicht sauber ausspielten. Kurz vor Schluss verpasste Hugo Vandermersch (88.) hauchdünn den Ausgleich für die über weite Strecken mutigen Elversberger.

Infos zum Spiel

Kader SV Elversberg

Tabelle 2. Liga

Kader HSV