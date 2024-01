Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg hat den noch ein halbes Jahr gültigen Vertrag mit dem Innenverteidiger Nico Antonitsch aufgelöst. Der Österreicher hat zuletzt nur sporadisch gespielt.

Spießen-Elversberg (dpa/lrs) - Die SV Elversberg hat sich vorzeitig vom österreichischen Fußball-Profi Nico Antonitsch getrennt. Der Vertrag des 32 Jahre alten Innenverteidigers wäre ursprünglich noch ein halbes Jahr lang gültig gewesen. In beiderseitigem Einvernehmen ist der Kontrakt schon zum jetzigen Zeitpunkt aufgelöst worden, hieß es in einer Mitteilung des saarländischen Zweitligisten vom Mittwoch.

Antonitsch war im Winter der vergangenen Drittliga-Saison vom damaligen Liga-Konkurrenten FC Ingolstadt nach Elversberg gekommen. In der Rückrunde der 3. Liga stand er 17 Mal für die SVE auf dem Platz und feierte mit dem Club den größten Erfolg der Vereinsgeschichte mit dem Zweitliga-Aufstieg. In der aktuellen Spielzeit kam Antonitsch in der 2. Bundesliga nur auf drei Einsätze.

