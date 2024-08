Angreifer Dominik Martinovic verlässt die SV Elversberg. Dabei wäre der Vertrag des 27-Jährigen eigentlich noch bis nächsten Sommer gültig gewesen.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) - Fußball-Zweitligist SV Elversberg und Stürmer Dominik Martinovic gehen ab sofort getrennte Wege. Der 27-Jährige wechselt zum kroatischen Erstligisten NK Slaven Belupo, wie die SVE mitteilte.

Der eigentlich noch bis kommenden Sommer gültige Vertrag sei aufgelöst worden, hieß es vom Club. Zu den Ablösemodalitäten machten die Elversberger keine Angaben.

Martinovic war vor einem Jahr vom SV Waldhof Mannheim ins Saarland gewechselt. In der vergangenen Zweitliga-Saison absolvierte er 20 Partien, davon zwei von Beginn an. «Dominik hat sich sicher mehr Einsatzzeiten erhofft, die Perspektive hat er jetzt an anderer Stelle», sagte SVE-Sportvorstand Ole Book.