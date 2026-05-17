Das Fußball-Wunder ist perfekt: Die SV Elversberg besiegt Münster 3:0 krönt ihre herausragende Saison mit dem Aufstieg in die Bundesliga.

Spiesen-Elversberg (dpa) - Die SV Elversberg hat den historischen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Die Saarländer gewannen am 34. Spieltag der 2. Liga ihr Heimspiel gegen den bereits abgestiegenen SC Preußen Münster 3:0 (2:0) und sicherten sich damit erstmals in der Vereinsgeschichte den Sprung ins Oberhaus.

Nur vier Jahre nach dem letzten Spiel in der Regionalliga krönt der Dorf-Club aus dem Saarland seinen märchenhaften Aufstieg und ist der 59. Verein der Bundesliga-Geschichte. Nach der verlorenen Relegation gegen Heidenheim im Vorjahr gelang der große Coup nun im zweiten Anlauf.

Vor 9.307 Zuschauern im Stadion an der Kaiserlinde erzielten Bambasé Conté (10.) und David Mokwa (14./66.) die Tore für Elversberg. Damit kehrt nach 33 Jahren wieder Bundesliga-Fußball ins Saarland zurück. Der Sieg von Paderborn, das in der Relegation auf den VfL Wolfsburg trifft, und das Remis von Hannover spielten keine Rolle mehr, weil die SVE mit einem Sieg und dem besseren Torverhältnis nicht mehr einzuholen war.

Münster hielt kämpferisch dagegen, hatte gegen die effizienten Gastgeber aber keine Chance. Der länger verletzte Conté, der erstmals seit zwei Monaten wieder in der Startelf stand, markierte mit seinem Tor nach Vorarbeit von Tom Zimmerschied den Auftakt in den saarländischen Feiertag. Nur vier Minuten später legte Mokwa nach, der bis zur Pause mit zwei weiteren Großchancen die Partie hätte alleine entscheiden können. Mit der Führung im Rücken konnte die SVE in der zweiten Hälfte beruhigt aufspielen - und schuf mit dem 3:0 durch Mokwa die Vorentscheidung. Längst sangen die Fans: «Werdet zur Legende - für die 1. Liga - SVE.» Ab sofort lebt der Elversberger Traum.