Ein Mädchen versprüht Pfefferspray in einem Bus. Sieben Kinder und vier Erwachsene werden dabei leicht verletzt. Auslöser war offenbar ein Streit.

Mainz (dpa/lrs) - Elf Menschen sind in einem Bus in Mainz durch Pfefferspray leicht verletzt worden. Eine Jugendliche habe das Pfefferspray nach einem Streit am Donnerstag auf eine Kindergruppe gesprüht, teilte die Polizei mit. Dabei wurden sieben Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren leicht verletzt, ebenso wie vier Erwachsene. Der Rettungsdienst behandelte die Kinder vor Ort, ins Krankenhaus musste niemand. Ersten Ermittlungen zufolge sei dem Vorfall ein Streit zwischen einer Gruppe Jugendlicher und einer Gruppe Kindern vorausgegangen.

