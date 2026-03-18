Gummiabrieb, Taumittel, Hochdruck: Die Start- und Landebahn Center am Frankfurter Flughafen muss mehr aushalten als normale Straßen. Spätestens nach zehn Jahren muss die Decke erneuert werden.

Frankfurt/Main (dpa) - Am Frankfurter Flughafen wird die am stärksten belastete Start- und Landebahn saniert. Noch bis in die Nacht zum 24. März (Dienstag) dauern die Arbeiten an dem vier Kilometer langen Asphaltband «Center» unmittelbar vor den Passagier-Terminals.

«Unsere Bahnen sind einzigartigen Belastungen ausgesetzt», sagt Projektleiter Axel Konrad vom Betreiber Fraport. Mit bis zu 390 Tonnen Gewicht landen die Flugzeuge auf dem Asphalt, doch überraschenderweise beanspruchen die Starts das Material noch stärker. «Wenn die Triebwerke unmittelbar vor dem Start hochgefahren werden, vibriert einfach alles - auch die Bahn», beschreibt Konrad den Moment, den jeder Fluggast kennt.

Schlaglöcher wären gefährlich

Alle zehn Jahre müssen die Decken der vier Bahnen des Flughafensystems erneuert werden. Als Nächstes ist voraussichtlich im Jahr 2028 die parallele Süd-Bahn an der Reihe. Die Toleranz gegen Schlaglöcher ist aus Sicherheitsgründen im Flugbetrieb wesentlich geringer als auf normalen Straßen.

Bei der Center wird nicht die gesamte Bahn saniert, sondern nur 2.500 von insgesamt 4.000 Metern. Die Fläche von rund 76.000 Quadratmetern entspricht zehn Fußballfeldern. Zudem sollen 450 energiesparende LED-Leuchten eingebaut werden. Der übrige Teil der Piste im Westen war im Herbst 2021 erneuert worden.

Der «Rolls-Royce» des Asphalts

Die oberste, nur vier Zentimeter dicke Verschleißschicht ist von der Qualität her ein eigens entwickelter «Rolls-Royce» des Asphalts, sagt der Projektleiter. Die Körnung des Grundmaterials ist besonders fein, Hohlräume gibt es so gut wie gar nicht und die Decke ist hochgradig wasserdicht. Neben den landenden Flugzeugen nagen am Asphalt auch Taumittel und die regelmäßigen Hochdruckreinigungen, wenn in der Touchdown-Zone der Gummiabrieb entfernt werden muss.

Die zweite von vier Schichten nennt sich «Binderschicht» und ist etwas weniger fein, kann dafür aber Recycling-Material enthalten, das von der gerade abgetragenen Alt-Decke stammt. Nur gut einen Tag braucht es, den Bruch auf eine einheitliche Größe zu schreddern und mit neuem Material zu vermischen. Danach wird es gleich in die «Center» wieder eingebaut.

Passagiere nicht beeinträchtigt

Die Arbeiten fallen in eine vergleichsweise verkehrsarme Zeit am größten deutschen Flughafen. Die übrigen drei Bahnen stehen in Abstimmung mit der Deutschen Flugsicherung voll zur Verfügung, sodass die Passagiere keine Ausfälle oder Engpässe fürchten müssen.