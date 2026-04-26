Am frühen Morgen wird die Feuerwehr zu einem leerstehenden Wohnhaus gerufen - der Dachstuhl steht in Flammen. Gibt es Verletzte?

Kröv (dpa/lrs) - Aus bislang unbekannter Ursache ist in Kröv ( Landkreis Bernkastel-Wittlich) ein leerstehendes Wohnhaus in Vollbrand geraten. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Traben-Trarbach mitteilte, breitete sich das Feuer vom Dachstuhl bis in das Innere des Hauses aus. Verletzte gibt es nach Angaben einer Sprecherin der Polizei Bernkastel-Kues nicht.

Gegen 06.28 Uhr wurden die Einsatzkräfte demnach alarmiert. Im Verlauf des Einsatzes sei zunächst der Dachstuhl des Hauses durchgebrannt und dann eingestürzt, berichtete der Feuerwehrsprecher. So sei das Innere des Hauses ebenfalls in Brand geraten und in Teilen eingestürzt.

Gebäude galt als einsturzgefährdet

Das Gebäude sei bereits in der vergangenen Woche durch die Kreisverwaltung wegen Einsturzgefahr gesperrt worden, sagte der Feuerwehrsprecher. Deswegen sei es den Feuerwehrleuten derzeit nicht möglich, das Haus zu betreten. Die Anwohner wurden über die Warn-App NINA in einem Radius von zwei Kilometern vor einer starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung gewarnt. Aufgrund der Löschmaßnahmen seien in umliegenden Straßen etwa 50 Haushalte derzeit vom Strom getrennt, hieß es.