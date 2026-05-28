Südwest Einstimmigkeit im Aufsichtsrat - Baldauf wird Lotto-Chef
Mainz (dpa/lrs) - Nun steht es fest: Der frühere CDU-Fraktionsvorsitzende und Landeschef seiner Partei, Christian Baldauf, wird neuer Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft, bei der das Land 51 Prozent hält, sprach sich in einer außerordentlichen Sitzung in Mainz einstimmig für den 58-jährigen Pfälzer aus.
Baldauf wird auf den früheren SPD-Staatssekretär Jürgen Häfner folgen, der zwölf Jahre lang die Lottogesellschaft geleitet hatte und Ende Mai aus dem Amt ausscheidet.