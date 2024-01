Beim Löschen eines brennenden Mehrfamilienhauses in Betzdorf (Kreis Altenkirchen) haben Einsatzkräfte am Samstag eine Leiche im Obergeschoss des Gebäudes gefunden. Um wen es sich handele, sei noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen, teilte die Polizei mit. Auch die Brandursache sei noch unbekannt. Ob es sich bei der Leiche um eine Bewohnerin oder einen Bewohner des Hauses oder einen Besucher handelte, konnte die Polizei zunächst ebenso wenig sagen wie die mögliche Todesursache. Auch am späten Nachmittag gab es laut Polizei keine neuen Erkenntnisse in dem Fall.

Betzdorf (dpa/lrs) - Die Bewohner des Hauses - mit der möglichen Ausnahme der gefundenen Leiche - wurden den Angaben zufolge in Sicherheit gebracht. Das gelte auch für die Bewohner eines Nachbargebäudes. Einige davon wurden mit dem Verdacht einer Rauchvergiftung dem Rettungsdienst übergeben. Der Brand war in der Nacht gegen 4.00 Uhr gemeldet worden.

Das Anwesen sei durch den Brand erheblich beschädigt worden, einsturzgefährdet und somit unbewohnbar, teilte die Polizei weiter mit. Das Ordnungsamt habe damit begonnen, die Bewohner anderweitig unterzubringen.