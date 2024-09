Schülerinnen und Schülern wird auf einem Sportplatz schlecht. Die Polizei sucht nach der Ursache.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Weil mehrere Schülerinnen und Schüler auf einem Sportplatz über Übelkeit klagten, waren am Mittag in einer Schule in Ludwigshafen Rettungskräfte im Einsatz. Zwölf Schülerinnen und Schüler einer siebten Klasse wurden vor Ort versorgt, es musste niemand ins Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Der Unterricht konnte fortgesetzt werden. Die Feuerwehr stellte bei Messungen den Angaben zufolge keine Auffälligkeiten fest. Die Polizei ermittelt.