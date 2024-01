Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Rheinland-Pfalz soll jeder junge Mensch einmal während der Schulzeit ein ehemaliges Konzentrations- oder Vernichtungslager besuchen. Das hat der Landtag am Donnerstag in einem fraktionsübergreifenden Antrag von SPD, CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern beschlossen.

Damit soll das Bewusstsein für Antisemitismus gestärkt werden und für die besondere Verantwortung Deutschlands angesichts der Ermordung von rund sechs Millionen Juden in der Zeit des