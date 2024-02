Schon frühmorgens muss in Ludwigshafen die Feuerwehr ausrücken. In einer Küche hatte es gebrannt.

Ludwigshafen (dpa/lhe) - Bei einem Küchenbrand in Ludwigshafen ist am frühen Montagmorgen eine Frau verletzt worden. Sie wurde laut Feuerwehr aus ihrer Erdgeschosswohnung gerettet und kam in ein Krankenhaus. Das Treppenhaus ihres Mehrfamilienhauses im Stadtteil Oppau war verraucht. Andere Wohnungen waren aber nicht betroffen. Brandursache und Schadenshöhe waren vorerst unklar.