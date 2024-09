Ein 63-Jähriger soll in der Nacht in ein Wohnhaus eingedrungen sein und die beiden Bewohner verletzt haben. Der Verdächtige ist nun in Polizeigewahrsam.

Ramstein-Miesenbach (dpa/lrs) - Ein Eindringling hat einen Mann und eine Frau in einem Wohnhaus in Ramstein-Miesenbach (Landkreis Kaiserslautern) leicht verletzt. Der 63-Jährige wurde nach dem Angriff in der Nacht festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam, sagte ein Sprecher der Polizei in Kaiserslautern. Die beiden Bewohner, eine 40-jährige Frau und ein 68 Jahre alter Mann, erlitten leichte Verletzungen. Nähere Details zur Art der Verletzungen und zu einer möglichen Bewaffnung des Verdächtigen nannte der Sprecher aus Ermittlungsgründen zunächst nicht. Die Ermittlungen dauern an.