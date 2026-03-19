Am Himmel über Rheinland-Pfalz und dem Saarland zeigt sich heute die Sonne – und das nicht zu knapp.

Mainz/ Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland und Rheinland-Pfalz wird es heute sonnig und mild – mit Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad. Im höheren Bergland wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) mit 14 Grad etwas kälter. Im Laufe des Tages ziehen dann vereinzelt Wolken auf, Regen bringen die aber keinen mit.

In der Nacht zu Freitag bleibt es trocken und klar. Die Temperaturen fallen auf 5 bis 0 Grad. In den Bergtälern sind auch Negativtemperaturen möglich. Teilweise wird es auch nebelig. Am Freitag geht es dann mit Wolken und Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad weiter.