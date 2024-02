In einem Koblenzer Kino bricht ein Feuer aus, ein Mensch wird verletzt. Die Feuerwehr kann schnell Entwarnung geben. Wie geht es jetzt weiter?

Koblenz (dpa/lrs) - Bei einem Brand in einem Kino in Koblenz ist am Donnerstag ein Mensch verletzt worden. «Das Feuer konnte schnell gelöscht werden», teilte die Feuerwehr mit. Der verletzte Mensch sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuvor hatte die «Rhein-Zeitung» berichtet.

Die Feuerwehr sei am Vormittag von der automatischen Brandmeldeanlage alarmiert worden, sagte ein Sprecher. Der Brand sei in einem Nebenraum des Kassenbereichs ausgebrochen. Die Feuerwehr war laut Sprecher mit 35 Kräften im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar. Das Kino teilte auf Instagram mit, dass es aufgrund des Feuers den ganzen Donnerstag geschlossen bleibe.

