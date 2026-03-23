Ein 63-Jähriger stirbt bei einem Feuer in der eigenen Wohnung. Ermittler suchen nach Hinweisen auf die Brandursache. Was ist mit den anderen Bewohnern des Gebäudes geschehen?

Wadern (dpa/lrs) - Beim Brand in einer Wohnung am frühen Montagmorgen im saarländischen Wadern ist ihr 63-jähriger Bewohner ums Leben gekommen. «Alle weiteren fünf Bewohner des Mehrparteienhauses konnten sich rechtzeitig in Freie retten, es gab keine Verletzten», sagte ein Polizeisprecher.

Es hatte nur in der Wohnung des 63-jährigen Mannes im zweiten Stock gebrannt. Die Ursache des Feuers war vorerst unbekannt. In der Wohnung wurden Brandermittler erwartet.