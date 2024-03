In Bad Neuenahr kommt ein Auto von der Straße ab und prallt gegen eine Straßenlaterne. Der Unfall hat tödliche Folgen für einen Insassen.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat ein Autoinsasse tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, kam ersten Erkenntnissen zufolge ein Auto in der Nacht zum Donnerstag in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einer Straßenlaterne zusammen. Die zwei Insassen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, dort starb einer der beiden später. Zur Identität machte die Polizei zunächst keine näheren Angaben. Die zuständige Staatsanwaltschaft Koblenz hat ein Unfallgutachten in Auftrag gegeben.

Polizeimeldung