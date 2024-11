Am frühen Morgen geht bei der Feuerwehr ein Notruf ein. Ein Einfamilienhaus in Oberwesel steht in Flammen. Ein Mensch überlebt den Brand nicht.

Oberwesel (dpa/lrs) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Oberwesel ( Rhein-Hunsrück-Kreis) ist ein Mensch gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer am frühen Morgen gemeldet. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst seien im Einsatz gewesen. Die Brandursache ist laut Polizei derzeit noch unklar. Es seien zunächst weitere Ermittlungen notwendig. Auch zur Identität des Toten können der Polizei zufolge derzeit keine Angaben gemacht werden. Das Haus ist den Informationen nach durch den Brand unbewohnbar geworden.