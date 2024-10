So jung, so verantwortungsbewusst: Vier Kinder in Landau behalten gefundenes Geld nicht für sich - und werden mit einer kleinen Tour der Polizei belohnt.

Landau (dpa/lrs) - Vier Kinder haben in Landau auf das große Geld verzichtet - und einen gefundenen Geldbeutel bei der Polizei abgegeben. Wie die Polizei Landau mitteilte, zögerten die ehrlichen Finder zwischen 11 und 13 Jahren nicht und brachten einen Geldbeutel, den sie bei einer Sportstätte fanden, direkt zur Polizeiinspektion. Der Inhalt: Wichtige Dokumente und eine mittlere dreistellige Summe Bargeld.

Zum Dank durften sie den Fuhrpark der Polizeidienststelle in Augenschein nehmen. Und auch der dankbare Besitzer zeigte sich begeistert, als er seinen verloren geglaubten Geldbeutel wieder entgegennehmen konnte.