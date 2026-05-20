Mit der Verleihung des Nobelpreises für Medizin ist der japanische Immunforscher Sakaguchi vergangenes Jahr in den Fokus der Weltöffentlichkeit gerückt. Nun kam er nach Mainz.

Mainz (dpa/lrs) - Erst der Nobelpreis in Stockholm, jetzt die Ehrendoktorwürde in Mainz: Die Universitätsmedizin in Mainz hat dem japanischen Immunforscher Shimon Sakaguchi den Titel «Doktor der Medizin ehrenhalber» verliehen, wie sie in Mainz mitteilte. Der Fachbereichsrat der Unimedizin begründete die Wahl mit den wissenschaftlichen Verdiensten Sakaguchis, seinem internationalen Ruf, seiner konzeptionellen Originalität und seinem anhaltenden Engagement in der wissenschaftlichen Gemeinschaft.

Sakaguchi hatte 2025 gemeinsam mit Mary Brunkow und Fred Ramsdell (beide USA) den Medizin-Nobelpreis erhalten. Sie wurden damit für ihre Entdeckungen zur sogenannten peripheren Immuntoleranz geehrt, die verhindert, dass das Immunsystem eigene Körperzellen angreift und sich Autoimmunerkrankungen oder Allergien entwickeln.

Die Urkunde der Unimedizin nahm der Japaner persönlich in Mainz entgegen. Seine wegweisenden wissenschaftlichen Beiträge passten hervorragend zum Forschungsprofil der Universitätsmedizin Mainz mit ihrem immunologischen Schwerpunkt, sagte der wissenschaftliche Vorstand und Dekan der Universitätsmedizin, Philipp Drees.