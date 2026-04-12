Südwest Ehestreit führt zu Drogenfund – Polizei ermittelt gegen Mann

Polizei - Symbolbild
Der Polizeieinsatz endet für die Beamten überraschend (Symbolbild)

Wegen eines Ehestreits ruft ein Mann die Polizei. Der Einsatz endet mit einem größeren Marihuana-Fund - und das Paar geht vorerst getrennte Wege.

Stromberg (dpa/lrs) - Ein nächtlicher Ehestreit hat in der Nähe von Bad Kreuznach zu einem Polizeieinsatz mit Drogenfund geführt. So hatte der 47 Jahre alte Ehemann in der Nacht zum Sonntag die Beamten alarmiert und angegeben, mit seiner Frau in Streit geraten zu sein. Als die Polizei das offenbar alkoholisierte Paar in ihrer Wohnung in Stromberg antraf, seien beide leicht verletzt gewesen.

Laut den Angaben erklärte die 52 Jahre alte Ehefrau kurz darauf, sie wolle, dass ihr Mann «im Gefängnis landet» – und präsentierte den überraschten Beamten mehrere Einmachgläser mit Marihuana, die in einer Schublade lagerten.

«Die aufgefundene Menge überschritt den gesetzlichen Grenzwert, sodass gegen den 47-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet wurde», erklärt die Polizei. Zudem habe die Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet, bei der weitere Cannabis-Produkte entdeckt worden seien. Die genau Menge der sichergestellten Drogen konnte die Polizei auf Rückfrage nicht sagen.

«Das Paar beschloss, die nächsten Tage räumlich Abstand voneinander zu nehmen», hieß es weiter.

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