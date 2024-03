Rosenheim (dpa/lrs) - Ein betrunkener Mann hat in Rosenheim (Landkreis Altenkirchen) seine hochschwangere Ehefrau mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Zudem habe der 37-Jährige am Freitagabend außerhalb der gemeinsamen Wohnung mit der Waffe drei Schüsse in die Luft abgegeben, teilte die Polizei am Samstag mit. Zuvor habe es einen Streit zwischen den Eheleuten gegeben, heißt es weiter. Nachbarn riefen die Polizei, die den Mann in Gewahrsam nahm. Die 28-jährige Ehefrau wurde den Angaben zufolge nicht verletzt.

