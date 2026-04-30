Ein stark alkoholisierter Scooter-Fahrer kommt von der Straße ab und wird verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Eich (dpa/lrs) - Ein 44-jähriger E-Scooter-Fahrer ist in Worms bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Mittwoch mit 3,55 Promille Alkohol im Blut auf der L440 in Richtung Eich unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und stürzte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte die erhebliche Alkoholisierung fest. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.