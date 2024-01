Kruft (dpa/lrs) - Ein E-Scooter-Fahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Mayen-Koblenz schwer verletzt worden. Der junge Mann hatte am Mittwochnachmittag an einer Kreuzung am Ortseingang Kruft ein Auto übersehen und ihm die Vorfahrt nicht gewährt, wie die Polizei mitteilte. In der Mitte der Kreuzung seien der E-Scooter und das Auto kollidiert, der E-Scooter-Fahrer sei gestürzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war zur Unfallaufnahme für drei Stunden vollständig gesperrt.

Mitteilung der Polizei