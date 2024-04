Ein Mann fährt in Saarbrücken mit einem E-Scooter in ein geparktes Auto. Mit Kopfverletzungen wird er in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist am Sonntag weiterhin kritisch.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Fahrer eines E-Scooters ist bei einem Unfall in Saarbrücken schwer verletzt worden. Er sei am Samstagabend mit dem gemieteten Roller in ein geparktes Auto gefahren und anschließend gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei habe er sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Einen Helm habe der Mann nicht getragen. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht beteiligt gewesen. Am Sonntag war der 45-Jährige weiter in einem kritischen Zustand. Die Einsatzkräfte hätten einen Alkoholgeruch im Atem des Mannes festgestellt, hieß es.

Meldung Polizei