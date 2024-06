Elektrofahrräder gibt es in verschiedenen Formen. Bei Pedelecs wird der Fahrer bis zu einer Geschwindigkeit von maximal 25 Kilometern pro Stunde mit einem E-Motor unterstützt. Sie sind rechtlich dem Fahrrad gleichgestellt. S-Pedelecs sind schneller und gelten als Kleinkrafträder, die Motorenunterstützung wird erst bei 45 km/h abgestellt. Der Motor von tatsächlichen E-Bikes funktioniert dagegen auch, wenn nicht in die Pedale getreten wird. Dadurch kann man sie mit einem Elektromofa vergleichen.

Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsunternehmen Civey von Mitte Mai bis Anfang Juni 30.000 Bürger ab 18 Jahren in Deutschland online. Spitzenreiter ist weiterhin Niedersachsen, wo fast jeder dritte Bürger ein E-Bike besitzt (Vorjahr: 27,2 Prozent). Auf Platz zwei folgt Baden-Württemberg mit 27,4 Prozent (25,2), in Bayern liegt der Anteil bei 26,4 Prozent (25,2). Bundesweit fuhren 24,7 Prozent aller Befragten ein Fahrrad mit elektrischer Unterstützung. 2023, als die Umfrage zwei Monate eher stattfand, waren es noch 23,3 Prozent.

Laut einer aktuellen Umfrage erfreut sich das E-Bike auch in Rheinland-Pfalz steigender Beliebtheit. Jeder vierte Rheinland-Pfälzer besitzt ein solches Rad mit elektrischer Unterstützung, wie aus der Umfrage hervorgeht, die der Energieversorger Eon am Donnerstag veröffentlichte. Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Steigerung, damals hatte der Anteil 24,4 Prozent betragen. Rheinland-Pfalz liegt damit im bundesweiten Ranking weiterhin auf dem sechsten Platz.

Kennen Sie schon unseren Fahrrad-Newsletter?

Was sind die gefährlichsten Stellen für Radler und E-Bikes? Und welche Pläne gibt es für Pendler-Routen? Im Newsletter schreiben Vanessa Betz, Rebecca Singer und Victoria Werz darüber, wie es ist, mit dem Fahrrad in der Region unterwegs zu sein: zur Arbeit, in der Freizeit oder als tägliches Fortbewegungsmittel. Jeden zweiten Freitag erscheint der E-Mail-Newsletter mit den spannendsten Fahrrad-Themen aus der Pfalz.