Per Handelfmeter in der Nachspielzeit besiegt Hansa Rostock die SV Elversberg mit 2:1 und verlässt vorerst die Abstiegsränge. Ein gelungenes Heimdebüt für den Trainer.

Rostock (dpa) - Dank eines Elfmeter-Tores in der Nachspielzeit hat Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock den ersten Sieg im neuen Jahr gefeiert. Beim Heimdebüt von Trainer Mersad Selimbegovic traf Kai Pröger (90.+2) am Samstag per Handelfmeter zum 2:1 (0:1) gegen Aufsteiger SV Elversberg. Der wichtige Heimsieg vor 24.000 Zuschauern war glücklich, aber verdient. Hansa verließ dadurch in der Tabelle vorerst wieder einen direkten Abstiegsplatz. Elversberg bleibt im Mittelfeld.

Der Erfolg sei «durch nichts zu ersetzen», sagte Pröger nach der Partie. Der 31-Jährige wusste, dass die Mecklenburger auch Glück hatten: «Duselsieg ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht getroffen», sagte der Mittelfeldspieler.

Nach dem Führungstreffer der Gäste durch Luca Schnellbacher (41.) glich Dennis Dressel in der zweiten Halbzeit per Volleyschuss für die Hausherren aus (69.). Bis dahin taten sich die Rostocker mit einem geordneten Offensivspiel schwer.

In der Nachspielzeit sah SVE-Abwehrmann Frederik Jäkel nach Handspiel im Strafraum die Rote Karte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Pröger zum umjubelten Siegtreffer. Für Hansa war es der erste Sieg seit fünf Spielen. Bereits beim Hinspiel im Saarland hatten die Rostocker in der Nachspielzeit aus einem 1:2-Rückstand noch einen 3:2-Sieg gemacht.

«Es war eine Erlösung für alle. Die drei Punkte waren sehr wichtig», bilanzierte Hansa-Torschütze Dressel und blickte auf die weiteren Spiele im Kampf um den Ligaverbleib voraus: «Das war für uns ein Startpunkt.»

Spielplan FC Hansa

Kader FC Hansa

Homepage FC Hansa

Tabelle 2. Bundesliga

Homepage SV Elversberg

Kader SV Elversberg

Spielplan SV Elversberg

Informationen zum Spiel