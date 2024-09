Vorbei ist es zunächst mit dem heißen Spätsommer-Wetter - Regenschauer, sinkende Temperaturen und auch böiger Wind bringen Herbstgefühle.

Offenbach (dpa/lrs) - Aus Spätsommer wird Frühherbst: Die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz und dem Saarland unbeständig und deutlich kühler als zuletzt. Am Montag falle zeitweise Regen, auch einzelne Gewitter seien möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Temperaturen dürften maximal noch 21 Grad erreichen, am Dienstag dann nur noch 20 Grad bei erneut vereinzeltem Regen.

Zur Wochenmitte sind höchstens noch 17 Grad drin bei auch mal böigem Wind sowie gebietsweise Regenschauern. In der Nacht auf Donnerstag sacken die Tiefsttemperaturen etwa in der Eifel den Meteorologen zufolge auf bis zu zwei Grad ab.