Südwest Durchsuchungen nach Schüssen vor Bar

Polizei-Blaulicht
Die Polizei war in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg im Einsatz. (Symbolbild)

Bei Schüssen vor einer Bar in Worms wurde ein Mann am Bein verletzt. Nun gab es Durchsuchungen in zwei Bundesländern.

Worms (dpa/lrs) - Nach den Schüssen vor einer Bar in Worms haben Einsatzkräfte mehrere Objekte in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg durchsucht. Bei der Auseinandersetzung am 27. März war ein Mann durch Schüsse am Bein verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Mainz berichtete, richteten sich die Maßnahmen gegen insgesamt elf Beschuldigte.

Dabei wurden Wohnungen und Räumlichkeiten in Ludwigshafen, Worms sowie in angrenzenden Gebieten in Baden-Württemberg aufgesucht. Neun der elf Beschuldigten trafen die Einsatzkräfte an. Im Zuge der Durchsuchungen stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. Um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden, macht die Polizei keine weitergehenden Informationen zum Sachverhalt.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Worms Südwest Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x