Seit Februar läuft im Hauensteiner Rathaus eine Brandmeldeanlage, die Maßstäbe setzt. Vollkommen analog und zum Bruchteil einer normalen Anlage: Nebelhörner.

„Es ist kein Scherz“, versichert der Hausherr Patrick Weißler. Die Hauensteiner sind bekannt für ihre unkonventionellen Lösungen und ihren Mut für Projekte, an die sich andere nicht trauen. Um das Schuhmuseum oder die Schuhmeile werden sie weithin bewundert und beneidet. Was Verbandsbürgermeister Weißler aber nun mit der Brandmeldeanlage auf den Weg gebracht hat, stellt alles in den Schatten. Normale Anlagen mit verknüpften Rauchmeldern und automatischer Warnung in jedem Zimmer kommen locker auf mehrere Zehntausend Euro. Den Preis für die Hauensteiner Variante will Weißler nicht nennen. Es dürften aber weniger als 300 Euro sein. So ein Nebelhorn kostet im Handel um die 25 Euro.

Eine klassische Anlage hätte Weißler auch gern installiert. Im Zuge der laufenden Rathaussanierung war dafür aber bisher kein Geld zu finden. Also hatte ein Mitarbeiter die Idee mit Drucklufthörnern, die normalerweise auf Booten zum Einsatz kommen, um im dichten Nebel andere Boote zu warnen.

Forderung der Kreisverwaltung

Falls es jetzt in der Verwaltung zu einer Rauchentwicklung kommen sollte, können die Mitarbeiter auf den Flur gehen, eine der nächsten Tröten zur Hand nehmen und weithin hörbar Feueralarm auslösen. „Das ist eine einfache und pragmatische Lösung“, findet Weißler. In anderen Verwaltungen gebe es ähnliche Lösungen. Eine Umrüstung der Telefonanlage auch zum Brandschutz sei nicht möglich gewesen. Die sei zu alt. Und eine neue Anlage soll erst viel später kommen.

Den Anlass für die Ausstattung der Flure mit insgesamt zehn Tröten habe die Kreisverwaltung geliefert. Die habe eine Brandmeldeanlage reklamiert. „Denen war das wichtig, dass wir da was haben. Das müsste so passen“, findet Weißler, der die neue Anlage seinen eigenen Worten zufolge jedoch noch nicht den Brandschutzexperten der Kreisverwaltung präsentiert hat. Weißler verwahrt sich im übrigen gegen Behauptungen, die Tröten seien noch von Fasching übriggeblieben. Sie seien vielmehr gezielt für die Brandmeldung angeschafft worden.

Trara – gute Laune da

Die Mitarbeiter selbst seien begeistert, versichert er und schildert den ersten Tag mit den Sirenen, an dem praktisch jeder Mitarbeiter mal einen Probealarm getätigt habe. „Da hat es im ganzen Haus getrötet“, so Weißler. Einen positiven Nebeneffekt haben die Nebelhörner auch noch. Alle Besucher der Verwaltung, die das neue Warnsystem wahrnehmen, haben sofort gute Laune und verlassen sichtlich erheitert das Rathaus wieder.