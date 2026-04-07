Südwest Drogenkriminalität: Sechs Menschen festgenommen

Polizeieinsatz
Die Tatverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Nach Durchsuchungen in zwei Bundesländern nimmt die Polizei sechs Verdächtige fest. Gefunden werden große Mengen Drogen, Waffen und eine Amphetaminküche.

Neunkirchen/Frankenthal (dpa/lrs) - Nach Durchsuchungen wegen Betäubungsmittelkriminalität hat die Polizei sechs Menschen festgenommen. Sechs Wohnungen seien am Karsamstag durchsucht worden, drei davon im rheinland-pfälzischen Frankenthal und drei im saarländischen Neunkirchen, teilte die Polizei mit. Bei den Festgenommenen handele es sich um fünf Männer und eine Frau im Alter zwischen 27 und 62 Jahren.

Bei den Durchsuchungen seien zahlreiche Beweismittel sichergestellt worden, hieß es. Darunter seien etwa Amphetamin im mittleren zweistelligen Kilogrammbereich, mehrere Kilogramm Marihuana und Haschisch sowie Schuss-, Hieb- und Stichwaffen.

Festgenommene in Untersuchungshaft

Die Ermittler hätten zudem eine «Amphetaminküche mit entsprechender Laborausstattung» gefunden. Zudem seien noch mehrere Tausend Euro Bargeld und zwei Fahrzeuge sichergestellt worden. Eines der beiden Fahrzeuge mit über 500 PS sei demnach für den Transport von Betäubungsmitteln eingesetzt worden.

Gegen alle sechs Festgenommenen sei am Ostersonntag ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Laut dem saarländischen Innenminister Reinhold Jost (SPD) handelte es sich um eine «organisierte Rauschgiftgruppe». «Die sichergestellten Drogen, Waffen und Produktionsanlagen machen die Gefährlichkeit deutlich», sagte Jost der Mitteilung zufolge.

Mehr zum Thema
Blaulicht: Frankenthal Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x