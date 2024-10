Nach Genehmigungen in Rheinhessen und der Pfalz hat auch die Eifel nun einen Cannabis-Club. Viele Anträge befinden sich nach wie vor in der Prüfung.

Mainz (dpa/lrs) - Der Verein Cannabis Gold Trier hat als dritter Cannabis-Club in Rheinland-Pfalz die Zulassung erhalten. Zuvor waren bereits die Anträge der Anbaugemeinschaft SüdWest in Lambrecht in der Pfalz und des CSC Rhoihesse in Wörrstadt ( Landkreis Alzey-Worms) genehmigt worden, wie das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in Mainz mitteilte. Beim Landesamt seien 28 Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis zum gemeinschaftlichen Anbau von Cannabis eingegangen. Abgelehnt worden sei bislang keiner. Das geht aus einer Antwort des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung in Mainz auf eine Landtagsanfrage des CDU-Abgeordneten Christoph Gensch hervor.

Vereine können seit dem 1. Juli Anträge für Cannabis-Anbauvereinigungen beim Landesamt stellen. Bundesweit gilt seit dem 1. April eine Teillegalisierung von Cannabis. Seitdem dürfen Volljährige in begrenzter Menge Cannabis konsumieren und zu Hause für den Eigenbedarf anbauen. Sogenannte Cannabis Social Clubs, auch Anbauvereinigungen genannt, dürfen maximal 500 Mitglieder haben.