Ein dreijähriges Kind wird von einer Radfahrerin angefahren. Die Frau fährt weiter, ohne anzuhalten. Die Polizei ist auf der Suche nach ihr.

Neuhofen (dpa/lrs) - Nachdem ein dreijähriger Junge im Rhein-Pfalz-Kreis von einer Radfahrerin angefahren und schwer verletzt wurde, sucht die Polizei weiter nach der Verdächtigen. Die Frau soll sich laut Polizei unerlaubt vom Unfallort in Neuhofen entfernt haben. Das Kleinkind war in ein Krankenhaus gebracht worden. Es erlitt der Polizei zufolge unter anderem einen Knochenbruch im Unterschenkel. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der Junge am Samstagabend plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen.