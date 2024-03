Die Polizei hat zehn Wohnungen und Lagerräume im Saarland durchsucht und dabei unter anderem mehrere Kilo Drogen sichergestellt.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Bei Hausdurchsuchungen in Saarlouis und Neunkirchen im Saarland hat die Polizei drei Männer vorläufig festgenommen. Sie werden des Einbruchs und des Drogenhandels verdächtigt und sollten einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Rund 150 Einsatzkräfte der Polizei Saarland waren am Montagmorgen an den Durchsuchungen von zehn Wohnungen und Lagerräumen beteiligt. Dabei stellten die Ermittler Uhren, Bargeld, Mobiltelefone und Speichermedien sowie mehrere Kilogramm Drogen, darunter 3 Kilo Amphetamin, sicher. Auch Utensilien zur Aufzucht und Herstellung von Drogen seien gefunden worden. Drei bei den Durchsuchungen angetroffene Männer im Alter von 27, 28 und 39 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Ihnen werden mehrere Wohnungseinbrüche, unter anderem im Saarland und in der Schweiz, vorgeworfen.

