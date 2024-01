Wallerfangen (dpa/lrs) - Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung im Landkreis Saarlouis sind drei Menschen schwer verletzt worden. Durch die Wucht des Aufpralls nahe Wallerfangen seien beide Fahrzeuge in den Grünstreifen geschleudert worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 55 Jahre alte Fahrer des einen Wagens sei aufgrund der Schwere seiner Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Die Insassen des zweiten Autos, ein 47-Jähriger und seine 64-jährige Beifahrerin, kamen mit Rettungswagen in umliegende Kliniken. Während der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich der L351 und der B269 voll gesperrt werden. Die genaue Ursache des Zusammenpralls war zunächst unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge wollten beide Fahrer geradeaus über die Kreuzung fahren. Die Polizei ermittelt.

