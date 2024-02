Felsberg (dpa/lrs) - Bei einem Unfall nahe Felsberg sind drei Menschen schwer verletzt worden. Zwei Autos, die über die Kreuzung der L351 und der B269 fahren wollten, seien zusammengestoßen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Durch die Wucht des Aufpralls seien beide Wagen von der Straße geschleudert worden. Dabei sei der 55 Jahre alte Fahrer des einen Autos so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch der 47 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens sowie seine 64 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Kreuzungsbereich wurde zeitweise voll gesperrt. Die genaue Unfallursache sei bisher nicht bekannt.

Pressemitteilung