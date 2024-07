Ein Auto und ein Lastwagen brennen nach einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge aus. Drei Menschen kommen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Salmtal (dpa/lrs) - Bei einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge auf der Autobahn 1 bei Salmtal (Landkreis Bernkastel-Wittlich) sind drei Menschen leicht verletzt worden. Ein Klein-Lkw und ein auffahrendes Auto gerieten in Vollbrand und brannten aus, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war zuvor ein Auto vor einer Baustelle gegen den abbremsenden oder bereits stehenden Laster gefahren. Der Lkw prallte auf das weitere Auto vor ihm. Auch das vordere Auto stieß in einen weiteren Wagen. Die A1 war in Richtung Trier am Morgen vorerst voll gesperrt. Rettungskräfte brachten die drei Leichtverletzten ins Krankenhaus. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.